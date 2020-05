Sin embargo, decretó ley seca en Soacha desde las 4:00 de la tarde de este viernes (8 de mayo) y hasta el próximo domingo (10 de mayo) a la medianoche, de acuerdo con una entrevista a RCN Radio.

Según el mandatario, mencionado por El Espectador los residentes del municipio podrán visitar a sus mamás durante esa importante fecha, aunque hizo la salvedad de que no se permitirá el consumo de licor, la organización de fiestas, asados u otros eventos que incentiven a las aglomeraciones.

“Este fin de semana no tendremos toque de queda en la ciudad. Quiero invitar también a la comunidad en este fin de semana de madres a que seamos todos responsables, si queremos ir a hacer un saludo a nuestras madres porque no vivimos con ellas, lo podamos hacer, podremos hacerlo con la responsabilidad que debe tener cada uno de los hijos al visitar a su mamá. No son permitidas fiestas, no son permitidos asados, no es permitido nada de eso, pero sí es permitido que uno pueda ir a visitar a su mamá el día de la madre”, expresó Saldarriaga en la emisora.