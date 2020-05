green

La mujer chocoana estremeció a miles de usuarios en Twitter luego de que un periodista de su región la abordara para preguntarle por la caída de sus ventas como consecuencia de la cuarentena nacional.

Doña Indira insistió en su relato que en el Chocó no se ven las ayudas que tanto promociona el Gobierno a través de la televisión y que lo que más necesita ella es que en el mercado en el que vende pescado y otros alimentos regrese la normalidad.

“Yo no necesito mercados, yo no me estoy muriendo de hambre, las deudas son las que me tienen con un dolor de cabeza que voy a cometer una locura. O me voy a matar o no sé”, señaló la vendedora en diálogo con la emisora Blu Radio, que la buscó luego de ver lo viral que se volvió su testimonio en redes sociales.

Los gota a gota y los prestamistas asustan a doña Indira mucho más que el propio coronavirus. La mujer detalló en la entrevista que debe cerca de 6 millones de pesos y comentó: “Ya me harté de tanto robo. Acá nosotros no recibimos nada del Gobierno. Los gota a gota viven de nosotros. Tenemos que pagar, pero de dónde se paga la plata”.

Sus ventas cayeron de una forma tan dramática que la chocoana señaló que por la cuarentena no le ha podido abonar un solo peso a las personas a las que les debe dinero. Ahora en las redes sociales se está gestando una movilización para ayudar económicamente a doña Indira.

Este es el video por el que ella se volvió viral: