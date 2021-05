green

La controversia más sonada de Alberto Carrasquilla recientemente es la radicación de la reforma tributaria, cuyo trámite en el Congreso fue cancelado porque el presidente Duque retiró la propuesta a comienzos de mayo, luego de que miles de ciudadanos salieran a las calles a protestar, en un paro nacional que comenzó el 28 de abril, y que se mantiene en algunas partes del país, porque consideran que varios puntos del documento atentan contra el bolsillo de la clase media y los menos favorecidos, entre otras razones.

Sin embargo, esa no ha sido la única salida en falso del ministro de Hacienda, que, según Darcy Quinn, renuncia hoy. Hace unas semanas también fue criticado por declaraciones que dio, en medio del descontento de la gente con su reforma, sobre el costo de la docena de huevos en Colombia, pues mostró desconocimiento al asegurar que esta tenía un precio de 1.800 pesos.

Otras polémicas de Carrasquilla: bonos de agua, salario mínimo y Saludcoop

Aparte de los relacionado con la reforma tributaria, ha sido cuestionado por la ciudadanía por otras frases que ha pronunciado, entre ellas, una de 2018 sobre el salario mínimo, pues, para él, en ese momento, el de Colombia era alto. “Está entre los más altos del mundo”, llegó a decir y, después, tuvo que hacer una aclaración ante las críticas que le llovieron.

(Vea también: Renuncia de Carrasquilla hace estragos en el dólar: se disparó a más de 3.800 pesos)

De su lista de controversias, tampoco se puede dejar por fuera la de los bonos para acueductos y obras de saneamiento ambiental en 2007, que afectaron a varias zonas del país. Lo llamativo de esta historia es que, según un debate al respecto en 2018 y que incluyó a Daniel Coronell, la empresa que estructuró los llamados ‘Bonos Carrasquilla’ fue una de la que él fue socio. Es más, para aquella época se llegaron a leer titulares como Carrasquilla sigue siendo socio de empresa que “empobreció” a 117 municipios.

Entre sus ‘negocios’ cuestionados también aparece la desaparecida Saludcoop. De acuerdo con el congresista Jorge Enrique Robledo, Alberto Carrasquilla tuvo contratos ahí e incluso lo destacó en un trino de 2018, que se puede ver a continuación y que incluyó una información de Blu Radio sobre uno de los pactos por más de 139 millones de pesos que habría firmado el funcionario con el entonces agente interventor de Saludcoop, Guillermo Groso, para una asesoría y “un análisis jurídico detallado que le permita a Saludcoop tener opciones para la terminación de la intervención vigente”.

El jefe del Ministerio de Hacienda no negó ese contrato, pero sí indicó que no le pagaron completo; solo le dieron el 50 %, pues la asesoría no se llevó a cabo en su totalidad, puntualizó la emisora.

El contrato de asesoría de Alberto Carrasquilla con Saludcoop https://t.co/gjnW1aTzPQ — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) September 27, 2018

¿Quién es Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda de Iván Duque?

Es un economista, egresado de la Universidad de Los Andes, de Bogotá, con un doctorado en economía de la Universidad de Illinois, y socio de Crowe Horwath, desde 2017.

Por lo menos así lo presenta la Presidencia de la República, donde además agregan varios de los cargos que ha tenido, aparte del de ministro de Hacienda del actual Gobierno Nacional:

Gerente técnico del Banco de la República, desde 1993 hasta 1997.

Economista líder de investigación en el BID en Washington, entre 1997 y 1998.

Consultor independiente, de 1998 al 2000.

Decano de la facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, 2000-2002.

Viceministro de Hacienda, 2002-2003.

Ministro de Hacienda, de 2003 a 2007

Chairman del Comité de Desarrollo, órgano consultivo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de 2005 a 2007.

Presidente de la Junta de Gobernadores, órgano decisorio principal de la Corporación Andina de Fomento (CAF), en 2006.

Socio de Konfigura Capital, de 2007 a 2017.

Profesor de Economía en la Universidad de Los Andes.

En el ámbito personal, está casado con su colega Clara Parra, publicó El Tiempo en una entrevista que le hizo Gustavo Gómez al economista y en la que se registraron varios detalles de su vida personal, como:

“Tiene ‘picante’ para decir las cosas y al menos usa tres clases de picante sobre la mesa cuando come. […] Es amigo de lo típico, sobre todo la bandeja paisa y las empanadas. Cocina con Lucas, su hijo adolescente, que le heredó la pasión por las preparaciones. Está casado con la economista Clara Parra, consejera presidencial para el sector privado y la competitividad, pero quien hace el mercado en casa es Carrasquilla. […] No solo anda rápido: lee rápido. […] Nunca le faltan los audífonos para, en los ratos libres, oír audiolibros o conferencias. En su colección privada, Chavela Vargas está cerca de Led Zeppelin, y […] tiene debilidades pop”.

Sobre su hijo Lucas, no solo se sabe que comparten el gusto por cocinar, sino que con él también atravesó una de las pruebas más duras que le ha puesto la vida, pues el niño nació con cáncer, afirmó El Diario del Sur.

Hoy, Lucas ya tiene 16 años y, según dijo el ministro en un Facebook Live con Vicky Dávila, está bien, con “energía, sentido del humor, mamagallista y buen cocinero”.

¿Por qué el ministro de Hacienda no tiene Twitter?

En la misma charla con Dávila, Alberto Carrassquilla aseveró que la única red social que ha tenido es Twitter, pues el resto no le gustaban. No obstante, hace un tiempo decidió dejar de trinar y cerrar su cuenta.

“Tuve un Twitter hace un tiempo, pero digamos que había unos Twitter que me gustaban mucho, me referían a debates interesantes, pero ya cuando a la hora de la verdad hice un análisis: en el momento en que el 85 % no me parece interesante, pues cierro; entonces, llegué al 86 % y cerré”, explicó faltando casi siete minutos para el final de la entrevista, cuyo video compartimos al final de esta nota.

En esa aclaración, el funcionario también dio a entender que el tema de los insultos en la red social eran “parte paisaje” y no le incomodaban. Sin embargo, más adelante comentó “el Twitter sí definitivamente me superó”, al compararlo con los blogs, pues prefiere estos ya que allí “la gente se expandía un poquito más y presentaba algunas evidencias, etc.”.