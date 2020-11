green

La reapertura de algunas salas de cines en Colombia se hará a partir de este jueves 26 de noviembre, con el estricto cumplimiento de protocolos implementados para evitar un rebrote de coronavirus, que obligó en un principio el cierre de los teatros.

Cinemark, por ejemplo, comunicó en su página web que los empleados recibieron capacitación para aplicar medidas de seguridad, como desinfección correcta de las salas, y puso a disposición de los usuarios geles antibacteriales, para la constante higiene.

Asimismo, el redujo la capacidad de las salas de cines.

“Cuando compras tus boletas, bloqueamos las sillas de cada lado, de acuerdo a su ubicación. Además, tenemos horarios más amplios para dar más tiempo a nuestros visitantes y minimizar la aglomeración de personas en todas las áreas”, explicó Cinemark, que aseguró que habrá servicio de confitería.

Royal films, por su parte, comunicó en sus redes sociales que también reabrirá salas de cine de Bogotá, Cali, Barranquilla, Girardot, Medellín e Ibagué.

Cinépolis y Procinal, dice Semana, se unieron a Cinemark y Royal films y también implementarán protocolos de bioseguridad para volver al ruedo este 26 de noviembre.

Cine Colombia, en cambio, ya anunció que no volverá a abrir sus salas por este año, y por lo mismo la tarjeta Cineco no tendrá cambios hasta el 2022. No obstante, esta empresa cuenta con el servicio de autocinemas.

Munir Falah, presidente de Cine Colombia, les deseo éxitos a sus colegas y hasta puso a disposición algunas películas para que ellos transmitan:

Nuestros colegas en la Exhibición Cinematográfica: Cinemark, Cinepolis y Royal Films, han definido la fecha de reapertura de sus cines en Colombia, para el próximo jueves, 26 de Noviembre. Cine Colombia les desea lo mejor y estará atenta a colaborarles en lo que pueda. — Munir Falah (@MunirFalah) November 20, 2020

¿Qué salas de cine reabrirán en Colombia?

Las salas que abrirán están ubicadas en las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.

En Bogotá, por ejemplo, habrá reapertura de salas de cines en centros comerciales como Plaza Imperial, Parque Colina y Multiplaza, como se lee en este trino de Cinemark:

🎬 Conoce aquí el #ListadoParcial de teatros autorizados por las alcaldías locales 📃 para nuestra reapertura el próximo 26 de noviembre 🎉 próximamente te brindaremos más información. 🤓 pic.twitter.com/dFlDpNKQqo — Cinemark Colombia (@CinemarkCol) November 20, 2020

Asimismo, habrá funciones en el Multicine Viva y Multicine Único, en Barranquilla, anunció Royal films: