Veolia, en alianza con Horeb Energy, puso en marcha un proyecto que transforma residuos en energía renovable en el Centro Inteligente de Gestión Ecológica Guayabal —CIGE Guayabal— (Norte de Santander). La iniciativa busca disminuir la huella de carbono mediante el aprovechamiento del biogás generado por la descomposición de la basura, transformándolo en electricidad para uso comunitario.

Según las compañías, el proyecto piloto ya produjo 1.000 kWh de energía renovable, capacidad suficiente para beneficiar a 2.500 hogares de estratos bajos con un modelo independiente de la red eléctrica tradicional. En una etapa posterior, la generación podría llegar a 10.000 kWh, lo que ampliaría el alcance a cerca de 10.000 familias en la región.

El sistema utiliza metano, uno de los gases de efecto invernadero más contaminantes, para convertirlo en energía limpia, cerrando un ciclo de economía circular. Con esto, el proyecto busca aportar beneficios ambientales y sociales a las comunidades cercanas. De hecho, Veolia también ha trabajado para reducir los botaderos clandestinos en ciudades como Villahermosa.

¿Cómo se transforma residuos en energía renovable en el Centro Inteligente de Gestión Ecológica Guayabal?

El Centro Inteligente de Gestión Ecológica Guayabal adelanta un proyecto que convierte los residuos del relleno sanitario en energía renovable. El proceso inicia con Veolia, compañía especializada en servicios ambientales, que hace la captura y el tratamiento del biogás producido en el sitio de disposición final de residuos en Guayabal.

Luego de esa fase, Horeb Energy —empresa dedicada a transformar energías renovables y desperdiciadas para alimentar centros de datos de inteligencia artificial— se encarga de filtrar y convertir el biogás en electricidad. Esta energía es utilizada para operar un centro independiente de las fuentes convencionales, demostrando la viabilidad técnica de aprovechar los residuos como fuente energética.

“Estamos muy complacidos porque, con innovación y liderazgo local, podemos convertir residuos en valor y aportar a la transición energética”, asegura Humberto Posada Cifuentes, gerente general de Veolia en Norte de Santander. La compañía destaca que este tipo de iniciativas permite avanzar en nuevas soluciones de economía circular para el manejo de desechos.

Por su parte, Arley Lozano, gerente operativo de Horeb Energy, señala que “este es un proyecto liderado por talento cucuteño en colaboración con Veolia. Nuestro propósito es replicar este modelo en otros municipios de Colombia y América Latina”. El piloto representa un avance para la región y abre oportunidades para ampliar el aprovechamiento energético de los residuos en el país.

