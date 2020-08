La llamada, interceptada por la Policía Judicial y transcrita en un documento difundido por La W, deja en evidencia la insistencia que la exsenadora, condenada por compra de votos, tenía por ir a su cita de odontología.

La comunicación se dio a las 9:27 de la mañana del primero de octubre del 2019, fecha en la que Merlano escapó por la ventana del consultorio donde la estaban atendiendo.

En el diálogo, la excongresista le dijo a su hija, Aída Victoria, que iba a pelear para que la llevaran a la cita médica porque no soportaba un dolor de boca que supuestamente tenía, que no la dejaba ni comer.

“La voy a formar, sí, porque yo lo que tengo es unas curas en la boca y ya no aguanto el dolor. No estoy comiendo bien, no puedo masticar la comida de aquí y ayer me confirmaron. […] Yo ahora voy a formarla, pero a mí me sacan o me sacan. Ya estoy tomando mucho analgésico y ya no puedo aguantar más”, le dijo Merlano a su hija.