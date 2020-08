Desde el pasado miércoles, el funcionario está en el ojo del huracán por sus palabras a un medio regional, que lo entrevistó por la creciente ola de delitos en las vías aledañas de su municipio.

Pero su idea tuvo eco no solo en la ciudadanía sino en la banda delincuencial que, según el alcalde, ya está identificada y sus integrantes reaccionaron con un llamadas y mensajes intimidantes a su familia, contó en Blu Radio:

El mandatario destacó en la emisora que esos grupos se sienten amenazados por la declaración, pero que seguirá con las operaciones, y añadió:

“Nuestro propósito fundamental es la seguridad de la ciudad, no vamos a retroceder y yo no me dejo amedrentar por la situación. Vamos a seguir trabajando, vamos a incrementar nuestras acciones”.