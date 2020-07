La mujer elevó la queja por medio de Noticias RCN, en donde aseguró que la EPS le practicó a su hijo una prueba de sangre y otra de hisopado (a través de la nasofaringe), y que a la hora de recibir los resultados salieron diferentes.

“En este momento no tengo la certeza (de) si el niño tiene o no coronavirus. Hasta el momento no se han comunicado con nosotros”, expresó la angustiada madre.