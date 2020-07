En varias fotos (que encuentra al final del artículo) que publicó el periodista Juan Fraile, de Caracol Radio, se observa que las bolsas con cierre hermético que contienen las muestras de coronavirus fueron rotuladas con marcador y que, al parecer por la fricción, la tinta se borró en varias partes.

Esto, según el comunicador, hace casi “imposible identificar a quién pertenece”, razón por la que si bien la muestra puede ser procesada, en el laboratorio no tendrían la posibilidad de saber exactamente a quién entregarle el resultado.

Y es que en las imágenes se observa que se ha borrado parte del nombre o apellido de la persona, y lo mismo pasa con algunos números que identifican la muestra recolectada.

Esta situación la advirtió el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, que en un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado dijo que esta es solo una de las razones por las que, en ocasiones, hay demoras en la entrega de los análisis.

“El país llegó a una capacidad instalada que copó los laboratorios […] Yo no culparía a las EPS porque encontramos demoras en la toma de pruebas. Pero, no solamente porque la EPS no las autorizara, sino porque a las IPS, en algunas regiones del país, se les dificultaba la toma. Además, hay algunas pruebas mal diligenciadas, que no tiene nada qué ver la EPS, porque los que las diligencian utilizaban marcadores que se les borraba. Entonces, llega la prueba y el laboratorio la puede procesar, pero no identificaba al usuario”, explicó el funcionario.