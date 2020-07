green

Así lo dejó ver el ente regulador este martes, al explicar algunas de las fallas en el servicio que tienen en la mira a estas EPS durante la crisis de salud por el COVID-19.

“Tenemos en apertura de investigación a cinco EPS que no cerraron oportunamente, y no atendieron el requerimiento de la Superintendencia, entonces ya abrimos investigación contra los representantes legales”, explicó el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, durante una sesión virtual con el Senado.

Según Noticias Caracol, con base en datos de la Supersalud, las EPS que serían sancionadas son Coomeva, Medimás, Ambuq, Savia Salud y Convida EPS.

Entre las fallas en las que están incurriendo estas EPS es que no asignan citas, y no hay atención oportuna, no solo en casos de COVID-19, sino con otras patologías.

Según el superintendente, su despacho ha recibido 328.000 quejas. De estos han llamado 107.000 adultos mayores para exigir mejor atención; 34.000 pacientes de alto costo también han reportado fallas; y 34.000 pacientes de coronavirus piden resultados inmediatos y mayor atención, cita ese mismo noticiero.

Además de la Supersalud, la Contraloría también tiene en la lupa a varias EPS por demorarse en entregar resultados de pruebas COVID-19.

Lina María Aldana Acevedo, contralora delegada para el Sector Salud, señaló el fin de semana pasado que la entidad tomó la decisión de iniciar indagaciones fiscales pues la demora en las entregas de los resultados dificulta la lucha para controlar la expansión del coronavirus

“Esta situación ha ocasionado, no solamente las posibles pérdidas de vidas humanas”, detalló la funcionaria, que también habló de “la posible pérdida de los recursos públicos que ha designado el gobierno para el sistema de salud”.

Y es que la lista de irregularidades no es menor, toda vez que el órgano de control menciona la no toma de pruebas, además de la demora en la entrega de los resultados. Incluso se habla de retrasos de 72 días.