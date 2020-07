green

Las autoridades de salud han dejado claro que las pruebas de coronavirus se están tomando con estrategias diferentes y con búsquedas mucho más focalizadas donde se tienen casos confirmados o focos de contagio identificados.

Por eso, una de las grandes decisiones es que cuando una persona da positivo, automáticamente los integrantes de su núcleo familiar se consideran como otros positivos. Eso representa dos cosas, la primera es que a esas personas ya no se les harán pruebas, para optimizar los recursos, y la segunda es que obligatoriamente deben confinarse en sus hogares.

En ese sentido, eso tiene una consecuencia laboral para muchas de esas personas, pues pese a que no tienen una prueba individual que sustente un contagio no pueden asistir a trabajar, si están entre las excepciones y no están cumpliendo sus funciones en casa.

Por eso a los colombianos les surgió la duda de quién va a pagar por esos días que la persona no puede responder con sus labores. ¿Esos días los van a asumir los empleadores o las EPS lo harán por intermedio de incapacidades?

Esa duda se la plantearon en Blu Radio a Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), quién confesó estar igual de desorientado que los ciudadanos:

“Con toda franqueza, le confieso, no tengo la respuesta. Podría yo aventurar una respuesta improvisada y sería un error, porque mandaría un mensaje equívoco a los oyentes”.

Morales aseguró que este martes tendrá una reunión con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y que le transmitirá la inquietud, pues en ciudades como Bogotá y Medellín ya es obligatorio que los familiares de un contagiado se aíslen, pero sin reglas claras para cuidar sus empleos, y declaró la duda puntual que le transmitirá al Gobierno Nacional:

“¿Esa persona que debe quedarse confinada, pero que no tiene prueba debe declararse como incapacitada para efectos laborales? Es una gran pregunta, yo creo que debe resolverse a través de una regla jurídica que aún no se ha expedido”.

Por eso, el representante de Acemi sostuvo que es una situación que se tendrá que “resolver en las próximas horas” y que el Gobierno tiene en las manos esa responsabilidad.

Aquí puede escuchar la explicación de Morales sobre la demora en la entrega de los resultados de las pruebas, y sobre el tema puntual de las incapacidades a partir del minuto 16: