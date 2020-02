green

“Primero que todo, quiero iniciar un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y agotar todos los recursos en mi país, para luego pedir aquí en Venezuela un asilo, si el presidente Nicolás Maduro así lo permite”, manifestó Aída Merlano en entrevista con Vicky Dávila.

De igual manera, la excongresista aprovechó el diálogo con la reconocida periodista para agradecerle al mandatario venezolano, “por tratarla con dignidad y respeto desde que llegó a Caracas, aunque la captura no fue muy agradable”.

Sin embargo, Merlano enfatizó que no conoce personalmente a Maduro y que no se ha reunido todavía con él, ni con ningún miembro de su gabinete. “El único contacto que he tenido con el gobierno oficial de Venezuela fue la notificación de que podía recibir entrevistas”, agregó.

“Señor presidente [Nicolás Maduro] no lo conozco, pero le pido que saque un tiempo o delegue a una persona para que me escuche y me puedan proteger. Y si es posible, en el momento que solicite un asilo, se puedan tener en cuenta mis consideraciones. Actualmente, yo soy una mujer desesperada, perseguida por mi propio país y por una clase política criminal”, concluyó la exparlamentaria en la entrevista con Dávila.

Con respecto a la solicitud de extradición por parte del Gobierno de Iván Duque al líder opositor Juan Guaidó, Aída Merlano señaló que “es absurdo y una vergüenza nacional e internacional, que la Cancillería hiciera tremendo pedido a un mandatario no legítimo, ya que Guaidó no existe”.

“Definitivamente ellos no desean que yo sea devuelta a mi país. Si quisieran eso, hubieran pedido la extradición a Maduro. Te puedo decir que si Juan Guaidó me extradita, es como si mi abuelita me viniera a visitar”, puntualizó la hoy prófuga de la justicia colombiana.

Cabe recordar que este fin de semana, Guaidó manifestó que tenía tres instrumentos para extraditar a la excongresista lo antes posible. “Duque puede tener la plena seguridad que tomaremos todas las medidas con las herramientas que tenemos, la Interpol, el reconocimiento internacional y la presión interna”, añadió el presidente interino.

