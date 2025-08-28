Justo en la época en la que la mayoría de estudiantes de once grado están buscando alternativas para continuar sus estudios en la educación superior de Colombia, la Universidad de Los Andes, una de las más prestigiosas de Colombia y América Latina, anunció que no abrirá admisiones para su programa de pregrado de Gobierno y Asuntos Públicos.

La razón, dijo en un documento publicado por El Espectador, es que hará un “rediseño profundo” en la escuela de Gobierno, a la que pertenece la mencionada carrera, para que en 2026 haya una “oferta innovadora” para los interesados.

“[…] Queremos ampliar nuestro alcance a personas de todas las edades, disciplinas y regiones, ofreciendo trayectorias de aprendizaje flexibles, modulares y actualizadas que fortalezcan la administración pública, el diseño de políticas y la gestión para el bien común, y así responder mejor a las necesidades de nuestra democracia”, se lee en el documento de Los Andes.

(Vea también: Universidad Javeriana dará crédito para pagar el 100 % de la carrera con 0 % de interés)

Lee También

La institución también aclaró que esta situación no afectará a los estudiantes actuales de la carrera, que seguirán contando con todos los cursos para finalizar el pregrado con éxito. Asimismo, aseguró que los alumnos que quieren iniciar un doble programa con Gobierno o hacer el cambio a ese programa se pueden inscribir durante 2025-20.

Para los jóvenes que están interesados en formarse como líderes políticos o en gestión y políticas públicas en Los Andes, la universidad recomendó inscribirse en las carreras de Economía, Derecho, Estudios Globales y Ciencia Política.

Nueva carrera de la Universidad de Los Andes

En su proyecto de transformación, esta institución de educación superior abrió una nueva carrera, en la que se abrieron inscripciones en agosto de 2025, llamada Ciencia de Datos.

Asimismo, comenzó planes pilotos para incorporar programas técnicos y tecnólogos, con los que ampliarían su oferta de estudios académicos y les permitirían a personas de menos recursos acceder a esa universidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.