green

En un audio, que no tiene fecha clara de emisión, pero que se viralizó en redes sociales el fin de semana, la supuesta profesora descarta que hubiera suspensión este lunes: “Es muy lindo que estén preocupados por lo de la pandemia y que quieran colaborar para que no se expanda, pero la universidad no ha dado un parte oficial. Hasta que eso no pase yo tengo la obligación de dictar la clase”, enfatiza.

“Si hay gente que está muy paniqueada, que está en estado de paranoia pues que se coloque un par de guantes, de la cocina si quiere, que se ponga un buen tapabocas, que se cubra en vinipel, pero que venga a clase. Es muy importante”, señala, poniendo su clase por encima de la orden de preservar el bien común y la salud pública, ante la falta de decisión del centro educativo.

Pero su reacción no para ahí y deja en el aire un tema oculto en medio de la crisis por la pandemia: el de los estudiantes y trabajadores que se ven obligados a ir a urgencias por excusas médicas, al no poder excusarse en sus estudios o sus trabajos solo con su palabra y su mal estado de salud. “Si hay gente que está enferma por gripa pues entonces que no asista a clase y tiene que tramitar la excusa por la universidad”, exige la maestra.

Esto último es un fenómeno no reconocido que se estaría presentando en medio de la contingencia actual, pues muchas personas se verían forzadas a ponerse en riesgo de contagio en salas de urgencias y centros médicos solo por una excusa médica, en contravía de las sugerencias de las autoridades de quedarse en casa y no ir al médico a menos que fuera realmente necesario.

“Por favor, chicos, que no panda el cúnico. Esto hay que llevarlo con tranquilidad”, insiste, quitándole importancia a un asunto que ha cobrado importantes cantidades de víctimas en diferentes partes del mundo que han cometido el error de subestimar el tema.

A raíz de la polémica suscitada por el audio, la universidad desautorizó a la profesora y dijo que la noche del domingo se había anunciado la suspensión de clases.

Este es el audio de la profesora: