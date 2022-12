La Procuraduría inició acciones disciplinarias contra el profesor de la Universidad del Valle, Luis Alberto Pérez Bonfante, quien fue denunciado públicamente por abuso. La víctima sería la investigadora de la Universidad Nacional, Salomé Burbano, quien exigió la mano de la justicia en sus redes sociales.

Con esta decisión, la Procuraduría busca determinar si el profesor Pérez Bonfante abusó a la investigadora en su casa el pasado 14 de octubre en Cali, el mismo día que la denunciante estaba lanzando un libro del cual es coautora. Según la denuncia pública, Peréz Bonfante se habría ofrecido a cuidar de Burbano, luego de haber tomado alcohol, pero la habría abusado en diversas ocasiones.

“Él me dijo que, como estaba tan mal, varios habían decidido que lo mejor era que me quedara en su casa. Fui abusada por Luis Alberto Pérez Bonfante, directivo y profesor de la Universidad del Valle, de esos profesores que sobreabundan en las universidades, que están llenos de títulos de doctor, pero que no respetan a las mujeres”, dijo la denunciante.