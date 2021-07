Las imágenes, que muestran un supuesto adiestramiento de varios pequeños en ejercicios de confrontación a la fuerza pública, fueron captadas por las cámaras de seguridad del Parque de los Deseos, en el centro de Medellín.

Organizaciones aseguran que es una clara violación a los derechos humanos de los niños, que no deberían estar aprendiendo métodos de escenarios violentos.

Justamente, la personera auxiliar de Medellín, Olga Lucía Rodríguez, le dijo a Teleantioquia Noticias que esa entidad “rechaza todo acto que esté relacionado con el uso, utilización o instrumentalización de nuestros niños y adolescentes”.

“Son sujetos de especial protección por parte del Estado. En es sentido, sobre el video que se conoció de la denominada ‘primera línea’ estaba enseñándole a los niños a defenderse del Esmad, hacemos un llamado para que se investiguen los hechos y se tomen todas las medidas para que estos actos cesen y no se repitan”, añadió la funcionaria.

Este es el video compartido por la Policía:

¿Reclutamiento de menores? No se puede seguir normalizando este tipo de comportamientos. Esto está mal, punto. pic.twitter.com/zjqX31ni5Z

Sin embargo, no fue el único video y la única reacción que se conoció. El personero de Medellín, William Vivas, compartió uno más extenso y claro.

En la grabación se ve a los menores cubriéndose con los escudos y avanzando como lo hacen todos los grupos de ‘primera línea’ en las manifestaciones, al tiempo que repiten:

“Los niños no se tocan, carajo”.

Además, los adultos que los graban y celebran la escena, les arrojan botellas para simular que son gases y les dan la instrucción de lanzarlos de vuelta.

Junto con el video, el personero reprochó la escena y recalcó que no son actividades adecuadas para los niños, como si lo debería ser estar en un parque con sus familias. “Esto no es un juego”, añadió.

Nuestros niños y niñas deberían estar en los parques jugando e integrándose con la familia, no recibiendo entrenamiento e instrucción sobre cómo se enfrenta la fuerza pública, este hecho no tiene ninguna explicación. Esto no es un juego. pic.twitter.com/F0GdTL9H8x

— William Yeffer Vivas Lloreda (@WilliamYeffer) July 6, 2021