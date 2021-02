green

Rechazo e indignación generaron en las últimas horas unas imágenes en las que se aprecia que un par de policías abusaron de la fuerza durante un procedimiento que llevaron a cabo contra un hombre que salió a comprar comida durante la noche, en el municipio de La Dorada (Caldas).

En el video que se ha difundido se aprecia que los policías detienen al hombre, hablan con él por unos instantes, este no se niega al procedimiento, pero de repente uno de los agentes lo golpeó varias veces en el tronco y parte de la cara. Aún no está claro si alguna respuesta del hombre fue la que provocó la agresión del policía, pero de todas maneras miles de usuarios han señalado que los uniformados no debieron proceder de esa manera.

Las imágenes también muestran que al hombre detenido lo agarraron por el cuello y lo mantuvieron en esa posición durante un tiempo considerable.

Un familiar del sujeto afectado denunció el hecho a través de redes sociales y acusó a los agentes de haber continuado sus agresiones en otro lugar. “Lo trasladaron para otro lugar donde ya no habían cámaras y no se puede evidenciar nada, lo golpearon aún más, le rociaron gas pimienta y después lo dejan ahí vuelto mierda, simplemente se marchan“, manifestó el usuario a través de la página de Facebook Denuncias Antioquia.

Tal fue la repercusión de lo sucedido anoche en La Dorada que Diego Cancino, concejal de Bogotá, también denunció el hecho a través de su cuenta de Twitter y le pidió explicaciones a la Policía.

