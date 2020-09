Los hechos ocurrieron el pasado 2 de febrero, cuando el ciudadano estaba con su novia. Ese día, el abogado Valencia y su hermano habrían sufrido los ataques por parte de los uniformados, según afirmó él, en diálogo con Noticias Caracol.

Lloreda, quien iba acompañado por otro agente, identificado como Jesús Mejía, según el jurista, le habría pedido los documentos “de forma agresiva”, a lo que el ciudadano respondió diciéndoles que conocía sus derechos y llamando a su casa para avisarle a su hermano.

“Llamo a mi casa, digo lo que está sucediendo, cuelgo y pido que graben el procedimiento. Le doy el documento a uno de los policías; este arremete contra mí, me arroja al piso, me esposa, empieza a golpearme. Mientras tanto, llega mi hermano, ve cómo me están golpeando esposado, pide que no me golpeen. El otro policía, Jesús Mejía, lo esposa, lo empieza a golpear mientras Lloreda me tiene en el piso golpeándome esposado”, afirmó Valencia, en el noticiero.