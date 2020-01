De acuerdo con el relato que entregó Pablo Beltrán, en Noticias Caracol, todo empezó cuando él se percató de que una mujer quería ingresar apresuradamente al sistema Transmilenio en la estación Sena, en el sur de Bogotá, y que su reacción fue atravesarse para que no cruzara.

“Le digo: ‘señora, usted tiene que pagar pasaje’, porque asumí que se iba a colar”, aseguró Beltrán en el noticiero, y dijo que al momento de retroceder pisó, sin querer, a un policía que estaba allí.

“Yo le dije: ‘viejo, eso me parece injusto’. Y él me dice: ‘Yo no soy viejo, y lo voy a mandar 48 horas de UPJ para que aprenda a respetar’. Pues yo le paso la cédula, si el aduce que en ese momento me tuvo que pedir tres veces la identificación fue en ese lapso”, sostuvo el trabajador, en entrevista con ese medio.