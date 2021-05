green

La imagen fue registrada por varios manifestantes del paro nacional que se acercaron a dialogar con uno de los agentes del Esmad, que pidió la palabra para dirigirse a los cientos de manifestantes que lo rodeaban en una calle de Facatativá, en Cundinamarca.

“A nosotros también nos duele pegarles. A mí ya me duelen los pies porque esta armadura me queda pequeña. Y yo quiero que ya no nos peguemos más, por favor”, dijo el uniformado, en medio de la algarabía de quienes protestaban.

Luego de eso, el policía les hizo una propuesta a los ciudadanos que estaban allí, en el sector de Cartagenita, para enviarle un mensaje a todo el país.

“Hagamos algo: demos un ejemplo al país de lo que se hace en Cartagenita […] Yo saco mi pañuelo blanco. No nos tomemos las vías de hecho”, afirmó el policía, que les pidió retirarse a un costado de la vía para que pudieran transitar los vehículos.

Si bien algunas personas quisieron oponerse a despejar la carretera, otros le siguieron la idea al policía y sacaron sus pañuelos para entonar el himno nacional.

Fue así como manifestantes y policías marcharon en total tranquilidad por las principales calles de la población, en donde apenas unos días antes se habían registrado fuertes enfrentamientos.

De hecho, se denunció que varias personas intentaron quemar a un uniformado del Esmad y que esa situación fue la que alteró los ánimos, aunque un joven aseguró que los policías supuestamente lo robaron y golpearon durante las manifestaciones.

Este video recoge el mensaje que mandó el policía al país, y otra grabación en donde marchan todos en paz.