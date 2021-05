green

Este domingo se viralizó en Twitter un video que muestra a un joven de Facatativá llorando, al contar el maltrato físico y robo que, según él, sufrió por cuenta de varios agentes del Esmad. Las imágenes están cerca de alcanzar las 300.000 reproducciones y movilizaron a una cantidad considerable de usuarios en esa red social, que está uniendo esfuerzos para ayudar al hombre.

Su nombre es Reinaldo y en su relato aseguró que los uniformados le robaron 300.000 pesos, su celular y varios documentos personales.

“Apoyo el paro nacional. Por no pararle al Esmad, me cogieron, me pegaron… (llanto). Me robaron 300.000 pesos, los papeles de la moto, la libreta, un celular que tenía y lo había sacado a cuotas. Había pagado solo dos cuotas. Me lo quitaron, me lo robaron”, expresó el joven, claramente afectado.

Luego de hablar de los elementos que le habrían hurtado, Reinaldo hizo referencia a los golpes que, según él, recibió por parte de los uniformados. “Me pagaron, me dieron duro. Todo el que iba entrando, me pegaba. Me les volé porque me estaban dando duro. Me cogieron… (llanto), me entraron a pata. Me pegaron duro. Tengo una costilla que no me la aguanto“, agregó el joven.

Por último, el facatativeño se quejó de que los agentes hagan todo lo contrario a lo que se supone que deberían. “El Esmad, en vez de defendernos, nos roba, nos atropella, nos pega. Muy mal hecho”, concluyó.

El relato de Reinaldo fue compartido por la concejal de Bogotá Heidy Sánchez, quien habló personalmente con él y compartió la cuenta en Daviplata a la que pueden consignar las personas que quieran donarle algo de dinero al joven para que reponga los elementos que le habrían robado. Decenas de personas se postularon para regalarle un celular nuevo, mientras que otros tantos indicaron que ya realizaron su aporte a la causa.

En la mañana de este domingo se confirmó que el joven fue atendido en el hospital San Rafael de Facatativá y envió en video un mensaje de agradecimiento a todas las personas que lo han ayudado y dejó sus datos, para los interesados en ayudarle.

Estos son los videos en cuestión y la información que compartió la concejal al respecto:

En Facatativa, a Reynaldo el ESMAD lo detuvo, lo golpeó, le robaron su sueldo y el celular que estaba pagando aún. Un muchacho humilde que estaba apoyando la jornada de paro, es muy triste que además de reprimir con golpes, actúen como miserables ladrones de los humildes. pic.twitter.com/7E3JqDzv85 — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) May 2, 2021

Hola, hablé con la gente de Faca que me allego la denuncia y me envían esta imagen que hicieron después de dialogar con Reynaldo. pic.twitter.com/HXJG3kyjj9 — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) May 2, 2021