En Blu Radio, por ejemplo, se generó un debate en torno a por qué Uribe utilizó el verbo retener y no el de retirar. Para el periodista Felipe Zuleta, pedir que la retuviera es que la guarden en el Senado y que como “está jugando a que quiten estos tres magistrados y pongan otros tres que sienta que le den garantías para quedarse en el Senado”, después publicará un trino que vuelve a presentar la carta.

Entre tanto, Luz María Sierra, panelista de la emisora, indicó:

“Yo sigo pensando que esto [renunciar y después no] él lo tenía previsto desde el principio. Yo recuerdo muy bien como actuaba Uribe cuando era Presidente de la República. Él lanzaba bombas noticiosas para ver cómo reaccionaba la opinión, incluso para desviar algunas noticias que no le favorecían, y luego recoge. Me parece legítimo, es una estrategia de un político avezado y me llama la atención que muchos de sus opositores están muy molestos porque en realidad lo que está demostrando aquí es que realmente es un gran estratega en términos de opinión pública”.