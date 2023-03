El lunes 27 de marzo, debido a problemas de salubridad descubiertos por la Secretaría de Salud de Soacha, se ordenó el cierre de la plaza de mercado del municipio. Para sorpresa de los trabajadores del sitio, cuando llegaron en la mañana al establecimiento, lo encontraron cercado con vallas de la alcaldía municipal, debido a la orden de las autoridades. En un informe preliminar entregado por la administración local se explicó que se habían llevado reuniones antes de tomar esta decisión.

“Hay un análisis de la Unidad de Gestión del Riesgo que determina peligro en estas instalaciones, problema que tenemos que entrar a remediar a través de un proyecto para poderla recuperar. Además, encontramos con la Secretaría de Salud que los productos tenían raticida y estaban en pésimas condiciones de salubridad”, afirmó el alcalde Juan Carlos Saldarriaga en el comunicado oficial.

Plaza de mercado de Soacha, el sustento de decenas de familias y lugar de comercialización de productos campesinos. ¿Qué pasa señor alcalde? Donde queda el derecho al diálogo, al trabajo y proyección económica, evitar que familias encabezadas por mujeres y personas de la + pic.twitter.com/GTfgzhuyjg — valeⓂ️ (@odiosaa__) March 27, 2023

“Sumado a eso hay una sentencia de un juez que determina que la plaza de mercado es del municipio de Soacha y no como los que habían demandado a la ciudad diciendo que era de ellos, de una familia que quería adueñarse del bien”, agregó.

El inicio de las protestas en Soacha

luego de la clausura del establecimiento, la alcaldía aseguró que la plaza de mercado dejará de existir y se convertirá en un gran centro gastronómico. Esto generó conflicto dentro de los trabajadores, ya que según ellos dentro de los planes Saldarriaga los comerciantes no están contemplados. Quienes trabajaban en la plaza no harían parte del proyecto para la nueva edificación y en caso de no aceptar ser trasladados, deben buscar otro punto para vender sus productos.

Esto llevó al bloqueo de la autopista Sur en sentido Norte-Sur en la noche del lunes, que terminó con disturbios y enfrentamientos entre los vendedores y miembros del Esmad.

Protestas a esta hora en el municipio de #Soacha por cierre de la plaza de mercado. pic.twitter.com/si6A83toxJ — Ernesto León Ibarra (@ErnestoIbarraB) March 28, 2023

Sobre las 9:00 p.m. los manifestantes fueron dispersados y se retomó la movilidad. Sin embargo, los residentes de Soacha han expresado su inconformidad, ya que una gran cantidad de los alimentos que se encontraban dentro de la plaza fueron procesados como basura.

¿Años sin pagar arriendo?

Según Saldarriaga, los comerciantes no pagan arriendo lo que le estaba costando al municipio cerca de 300 millones de pesos para el mantenimiento de la plaza.

“Tenemos multas por parte de las empresas de servicios públicos porque contrabandeaban los servicios públicos. Llevan toda la vida sin pagar arriendo. Imagínese todos los que tienen supermercados en los barrios que no pagaran toda la vida arriendo donde funcionan”, dijo el alcalde defendiendo la decisión de cerrar la plaza.

En total fueron 62 los comerciantes desalojados de la plaza que fue cerrada por la Secretaría de Salud de Soacha en la mañana de este martes. Aún no saben si serán reubicados, pero tendrán que iniciar un proceso con la alcaldía municipal para saber si podrán regresar en un futuro.