Reiteró que se retira de la forma electorera de hacer política, pero advirtió en Caracol Radio: “Yo no me retiro del debate nacional, de la lucha por las ideas, del debate de las ideas, de otra forma de hacer política que realmente se parezca más a la vida de la gente y que permita amar mucho más de este país. De ese tipo de política electoral calculadora me retiro totalmente”.

Preguntada por Sergio Fajardo, aseguró que todavía no ve en el político antioqueño “una enjundia real importante y profunda en lo que preconiza”; y sobre Claudia López añadió que si bien hay que reconocer que “hizo un ejercicio importantísimo”, “de alguna manera va entrando en ese juego de las componendas, en ese juego de la política electoral, más pensando en qué sigue aquí para allá y menos pensando en cómo realmente se reconvierte este país”.

“Creo que Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, al igual que yo, son personas que generamos mucho debate, que polarizamos, y por ello creo que tanto Petro, que es un hombre inteligente y capaz, y Uribe, que ha sido un personaje de muchos años en la política, deberían hacer lo mismo que yo: retirarse del debate electoral”, afirmó Piedad Córdoba en la emisora.

“Ya mucho de lo que han dicho y que han hecho ha sido producto inclusive de resultados electorales”, continuó la política liberal. “Pero abrir el espacio, generar otros nuevos espacios, repensar la política, reconvertirnos en la política, y yo creo que esto le generaría al país una sensación de tranquilidad y, sobre todo, en un momento que es muy difícil no solamente por el hecho de la pandemia misma, sino por todos los acuerdos y convenios económicos que ha hecho el país que lo han sumido en una profunda pobreza”.

Con base en esas consideraciones, invitó a los dos a que hagan lo mismo que ella. “A que realmente dejemos el espacio para que no sea todos los días abrir el celular y encontrarse el uno insultando a Petro, el otro insultando a Uribe, los dos insultándose”, lamentó Córdoba.

“Yo creo que eso no es lo que el país quiere. Por eso, la gente siente tanto desgano por la política que es tan importante en un país como Colombia”, añadió.

Pero insistió en que “no es salirse de la política como tal, porque todo en la vida de un ser humano es político. Lo que tenemos es que generar nuevos debates que se parezcan a la vida de la gente, debates que nos permitan amar mucho más a este país”.