Durante nueve meses de este año los habitantes de la capital antioqueña, y los municipios cercanos, disfrutaron de la libertad que otorgó el gobierno local al no aplicar el pico y placa como medida restrictiva de la movilidad.

Desde que empezó el aislamiento por cuenta de la pandemia, en las calles de la ciudad disminuyeron los vehículos en los primeros meses, aunque el tráfico por exceso de carros en las vías estaba a la orden del día durante el cierre de este 2020.

En declaraciones a El Colombiano, el secretario de movilidad de Medellín, Carlos Cadena, admitió que actualmente hay “picos extraños en el aumento de tráfico” que se estarían dando porque los viajes cortos, que antes las personas hacían en bicicleta o transporte público, ahora los hacen en vehículo particular.

En ese mismo medio, el funcionario fue enfático en aclarar que no volverá a decretarse el pico y placa con las mismas condiciones en las que se ha utilizado en los últimos años y el primer trimestre del 2020.

Las alternativas al pico y placa en Medellín para 2021

Si bien aún no hay un decreto oficial para el próximo año, Cadena dejó claro en el periódico regional que “es posible que en el 2021 se implemente una nueva medida de gestión” para regular el tráfico y crear un nuevo “ecosistema de movilidad”.

Una de las opciones que están analizando es utilizar el teléfono móvil para informar a los ciudadanos cuál es el medio de transporte que más le conviene. Allí mostraran rutas, tiempos de viaje, vehículo en el que avance más rápido y seguro, entre otras variantes.

Con esto será más fácil decidir entre utilizar carro, bus, metro u otras alternativas según el trayecto; además habría un “incentivo económico para bajarse del vehículo particular” o “pagar” por utilizarlo.

¿Por qué no usarán más la medida de pico y placa como antes?

Para Cadena, este modelo de regulación del tráfico ya no tiene la misma efectividad en la ciudad porque está comprobado que “hay muchas personas que decidieron comprar otro carro de menor valor, o una motocicleta“, situación que no permitió la disminución del vehículo particular sino que la aumentó.

El secretario de movilidad añadió que las medidas no deben ser solamente restrictivas o de prohibición sino acompañadas de una estrategia que permita tener otras opciones de movilidad.

Otras decisiones sobre la movilidad en Medellín

Aunque aún no está claro cómo va a funcionar el pico y placa para 2021, Carlos Cadena dio algunos ejemplos del modelo que se podría aplicar a la capital antioqueña para los próximos años dentro de un sistema más integrado.

Los dos opciones que tienen pensadas implementar son: