Asimismo, el fin de semana habrá cuarentena general, salvo contadas excepciones, y siguen funcionando el pico y cédula y el toque de queda nocturno.

No obstante, ninguna de las medidas, anunciadas por la Alcaldía de Bogotá las semanas anteriores o en esta, han modificado la forma en que viene operando el pico y placa en la capital.

Pico y placa en Bogotá

Este miércoles 20 de enero tienen pico y placa los vehículos particulares cuya placa termine en número par, es decir, en 0, 2, 4, 6 y 8.

¿A qué hora empieza el pico y placa?

De 6 a.m. a 8:30 a.m. es la primera franja en la que los vehículos particulares con pico y placa no podrán circular en las vías de la capital. La segunda empieza a las 3:00 p. m. y termina a las 7:30 p. m.

Los horarios aplican de lunes a viernes ya que los particulares no tienen pico y placa los fines de semana y festivos.

Excepciones pico y placa Bogotá

Médicos y otros trabajadores de la salud, desde que estén identificados. Los vehículos que sean híbridos o eléctricos. Ciudadanos que pagaron el pico y placa solidario, de más de dos millones de pesos, por seis meses (si desea saber cómo funciona entre a este enlace).

Pico y placa Bogotá manaña

El 21 de enero tendrán la restricción los carros particulares que tengan placa terminada en 1, 3, 5, 7 y 9.

