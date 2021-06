Mucho ruido en las redes sociales generó un tuit publicado este domingo por Tomás Uribe. El hijo del expresidente Álvaro Uribe aseguró que María Fernanda Cabal puede ser la Angela Merkel colombiana, animando a la senadora del Centro Democrático a que haga parte de las elecciones presidenciales del próximo año.

La opinión del empresario fue bien polémica y no pasó inadvertida en los diferentes sectores políticos del país. Gustavo Petro la vio y emitió fuertes palabras contra Cabal.

“Angela Merkel sabe qué es un nazi y lo rechaza. María Fernanda no, al contrario, lo abraza”, escribió el congresista y futuro candidato presidencial en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Petro llega tres días después de que Cabal hablara mal de él en una entrevista, en la que ella misma confirmó que todavía no es candidata presidencial del uribismo porque prefiere aspirar nuevamente al Senado, pero dijo que no descarta del todo esa posibilidad.

La congresista declaró en esa entrevista: “Petro se cree más de lo que realmente es. Es una persona engreída, narcisista, vive una realidad que no es, construye realidades paralelas, todo el tiempo dice mentiras y hay quien se las cree. No me gusta como candidato, no me parece una persona honesta con su público, muy empeliculado”.

Cabal puso en duda el capital electoral del opositor y sobre los 8 millones de votos que él tuvo en las elecciones del 2018 concluyó: “Sí, pero de coalición. Las coaliciones se hacen temporales. Tampoco creo en ese resultado, que hubiera tenido esos ocho millones de votos. Lo veo raro”.

Este fue el tuit de Petro al ver que Tomás Uribe comparó a Cabal con Angela Merkel: