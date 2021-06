Esta semana se ha hablado mucho de María Fernanda Cabal, luego de que en las redes sociales se especulara con una posible candidatura de la senadora de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2022. Es por eso que la congresista decidió hablar del tema en una entrevista con Semana en la que atacó fuertemente a Gustavo Petro.

A la congresista del Centro Democrático le preguntaron por lo que pensaba del líder de la denominada Colombia Humana, quien lidera todas las encuestas de intención de voto. La uribista aprovechó la oportunidad para despotricar del exalcalde de Bogotá.

“Petro se cree más de lo que realmente es. Es una persona engreída, narcisista, vive una realidad que no es, construye realidades paralelas, todo el tiempo dice mentiras y hay quien se las cree. No me gusta como candidato, no me parece una persona honesta con su público, muy empeliculado“, declaró Cabal.

Ante esa respuesta, el periodista Jairo Lozano le recordó que Petro tuvo 8 millones de votos en las pasadas elecciones presidenciales y que no se le podía subestimar para el 2022. Cabal puso en duda el capital electoral del opositor y sobre ese tema concluyó: “Sí, pero de coalición. Las coaliciones se hacen temporales. Tampoco creo en ese resultado, que hubiera tenido esos ocho millones de votos. Lo veo raro”.

La senadora también dijo en la entrevista que su principal ambición es volverse a lanzar al Senado en el 2022, pero que evaluará una candidatura presidencial solo si la gente se lo pide.

“Mi intención siempre ha sido hacer una gran campaña nacional para regresar al Senado, con la aspiración de ser la senadora más votada. La gente, de ver las intervenciones, la claridad con la que se expuso desde el Congreso, dice que yo podría ser (candidata). Yo digo, si la gente lo quiere, lo hago”, expresó Cabal sobre una eventual candidatura presidencial.

A poco menos de un año para las elecciones, el Centro Democrático todavía no ha confirmado la lista de personas que participarían en una consulta interna para definir el candidato único del uribismo en el 2022. En el sonajero de nombres han estado Óscar Iván Zuluaga, Rafael Nieto Loaiza, Paloma Valencia, entre otros.