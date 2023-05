Otro ingrediente se sumó al escándalo en el que está involucrada Laura Sarabia, la jefe de gabinete de Gustavo Petro, por las acusaciones que hizo la exniñera de su hijo Marelbys Meza en Revista Semana, al decir que la funcionaria la estaba culpando de ser la presunta responsable del robo de un dinero.

(Vea también: Contrato de exniñera de Laura Sarabia acabó en mes clave; se vincula con denuncia por robo)

De hecho, Meza indicó que Sarabia le pidió que se sometiera a la prueba del polígrafo en la Casa de Nariño para avanzar en las investigaciones del hurto de la plata, que según la jefe de gabinete corresponde a 7.000 dólares (más de 30 millones de pesos a cambio de hoy), aunque la niñera había dicho que eran 150 millones de pesos.

Periodista habría estado retenido en Presidencia

Ahora, un periodista de la citada revista acudió este lunes 29 de mayo a los alrededores de la Casa de Nariño para ir a grabar el sótano de poligrafía donde llevaron a la exniñera para escuchar su versión de los hechos; sin embargo, el comunicador aseguró en el medio en que trabaja que fue víctima de abusos por parte del esquema de seguridad, pues un hombre vestido de civil lo habría retenido durante varios minutos.

Se trata del periodista Javier Barragán, a quien le encomendaron la misión de grabar el lugar en mención. Este hombre aseguró que no le permitieron hacer su trabajo.

“Al momento de salir me requirieron estos dos funcionarios de seguridad de Presidencia de la República. No me puedo mover, me dicen inclusive que se puede perder la acreditación del medio de comunicación en la Casa de Nariño, por cumplir el ejercicio periodístico”, dijo en la revista.

Después de que el caso tomó relevancia, el equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño se apersonó del caso del comunicador; sin embargo, el periodista manifestó que desde el equipo de seguridad de Presidencia le decían que debían acompañarlo, no se sabía a dónde, impidiéndole salir de la Casa de Nariño con el material audiovisual que había logrado obtener.

“Eso es terrible, cómo uno no puede moverse libremente después de hacer su trabajo periodístico. No entiendo”, manifestó el trabajador.

Lee También

En cuanto a los trabajadores de seguridad involucrados, en el video se ve que uno de ellos le responde cuando Barragán le pregunta por su nombre: “Intendente Acosta, baje la voz”.