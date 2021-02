El artista, quien a lo largo de la semana trinó sobre política, uniéndose a la tendencia #PetroNuncaSeráPresidente y manifestando no ser “uribista” o “fajardista”, publicó el sábado un tuit que, sin hacer alusión a ninguna situación en particular, fue objeto de burlas por parte de Rincón.

Perdón, no sabía que usted pensaba.

En seguida, el esposo de Carmen Villalobos respondió el comentario, reclamándole al youtuber por sus “groserías y ofensas”, frente a lo cual este último puso en duda el profesionalismo de Caicedo en la actuación.

No sabía de ti hasta que la actuación la empezó a ejercer cualquiera con cara bonita que no sepa actuar. ¡Saludos!

En adelante, la discusión se concentró en ataques de lado y lado por la supuesta falta de estudios de los 2 tuiteros y por los argumentos a los que recurrió cada uno en medio de la confrontación.

Este es tu módem operandi, buscar descalificar a las personas!

A cual de todos mis maestros en 20 años de carrera te refieres?

Muchos de tu ideología a quienes respeto y admiro!

Puede que si,soy malo, pero no dejo de estudiar y trabajo no me falta!

Tu que fue lo que estudiaste?

— SEBASTIAN CAICEDO (@JUSECALO) February 6, 2021