Hernán Peláez y Martín de Francisco llevan siete meses juntos haciendo radio en las tardes, con un programa en el que el fútbol y la música son los grandes protagonistas. Sin embargo, dentro de los comentarios que hacen al aire en La W entre 2:00 p.m. y 3:00 p.m. de lunes a viernes, algunas veces también se habla esporádicamente de política.

Así sucedió en uno de los recientes programas, con las sarcásticas palabras que tuvieron hacia el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, que es dueño del Grupo Aval y el diario El Tiempo. Los periodistas estaban hablando de un empresario extranjero que estaba reduciendo el personal de una compañía y asociaron esa situación con el banquero colombiano. Los comentarios de Peláez y De Francisco divirtieron a miles de personas en las redes sociales, quienes viralizaron la grabación de dicho momento.

Contrario a lo que muchos pensarían, fue el propio Peláez el que metió en la conversación al millonario. “Es como aquí Sarmiento Angulo con El Tiempo y City TV. El hombre va limando, eso adelgaza la nómina (despide empleados)…”, aseguró el exdirector de La Luciérnaga. Ante ese bocadillo, De Francisco vio la oportunidad perfecta para divertirse con su humor característico.

Peláez no se detuvo allí y agregó: “Sarmiento Angulo y sus segundos dicen: ‘Estamos adelgazando la empresa, pero tenemos una productividad tenaz”. Ante eso, su compañero acotó: “Y por ahí sale Marta Lucía Ramírez a decir: ‘Oh, qué gran generador de trabajo’. No, cuáles puestos de trabajo. No ve que compró la empresa y echó un mundo de gente. Cuál generador de empleo de qué”.

Los periodistas no pudieron contener las carcajadas durante un tiempo considerable y se nota que contagiaron a los oyentes, quienes en redes sociales disfrutaron lo que dijeron ellos y lo exaltaron. El propio Peláez, entre risas, concluyó: “Que no vaya a llegar a adueñarse de esto porque salimos como pepa de guama. Nos van a echar y nos reímos de la vida”.

El audio de ese particular momento ya tiene casi 200.000 reproducciones en Twitter y continúa compartiéndose profusamente. Este fue el momento en el que Peláez y De Francisco se burlaron de Sarmiento Angulo: