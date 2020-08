Carlos Antonio Vélez empezó su comentario –emitido en ‘Planeta fútbol’, de Antena 2–, leyendo un trino en el que Peláez afirmaba que en charla con Yepes este le había asegurado que “no había llegado con palanca a la Federación” y que el portugués Carlos Queiroz, entrenador del combinado ‘cafetero’, “lo había llamado para hacer parte de su equipo”.

Y dio su versión de los hechos: “El mentor de la llegada de Mario Yepes a la Selección es Ramón Jesurún [presidente de la Federación]. Él me dijo que lo iba a poner”.

Vélez explicó que en su momento Queiroz tuvo algunos desencuentros con el director de desarrollo, al que le encargaron temas logísticos, y que por eso a Yepes lo ocuparon en tareas de tipo organizativo.

“Jesurún vio la oportunidad para venderle la idea a Queiroz de que ese trabajo lo podía hacer Mario Yepes y Queiroz lo llamó para que cumpliera con la coordinación de hoteles, campos de entrenamiento, relación entre jugadores y cuerpo técnico; como oficial de logística”, relató.

Incluso, aclaró que Mario Alberto Yepes no tiene nada que ver con el cuerpo técnico del equipo nacional y que no todos los directivos están de acuerdo con que haya sido nombrado para ese cargo.

“Algunos dirigentes consideraban incómoda la presencia de Yepes porque tarde o temprano él se iba a poner como una piedra en el zapato de Carlos Queiroz”, afirmó.

“Es mentira aquello que llegó como mérito propio y no por palanca… Cuando empiecen los desencuentros no digan que no se los advertí”, concluyó Vélez.