La información la dio el subsecretario de la política de seguridad en Cali, Guillermo Londoño, que de entrada rechazó lo ocurrido y dijo que la sociedad “no puede tolerar” este tipo de agresiones contra una mujer.

“Hemos tomado la decisión de ofrecer hasta 20 millones de pesos de recompensa a quien nos dé información que nos permita llegar a estos delincuentes, que han atacado a una de nuestras uniformadas, una mujer valiente”, afirmó Londoño, en declaraciones que recogió el diario El País.

La suma de dinero se ofrece un día después de que la patrullera de la Policía, de la que se reservó su identidad, denunciara públicamente haber sido víctima de violencia sexual dentro del CAI de Villa del Sur, en medio de un brutal ataque de manifestantes que incendiaron el lugar.

Patrullera de Policía relata abuso sexual en CAI en Cali

Los hechos en mención, según la uniformada, se presentaron el pasado 29 de abril en medio del paro nacional, y ella señala a dos hombres como los principales responsables de haberla agredido sexualmente.

“Me sacaron arrastrándome, yo rogaba por mi vida. Me sostenía de todo lado. Me sostuve del marco de la puerta pero fue inútil; eran muchos. Me tumbaron al piso y, sin piedad, comenzaron a golpearme, a insultarme, a despojarme de todas mis pertenencias”, narró.

Luego de eso, la mujer dijo que vivió los minutos más angustiantes y horrorosos de su vida:

“Uno de ellos se me sube encima, me despoja de mi guerrera (la chaqueta del uniforme). […] Me empezó a tocar por todo mi cuerpo, a golpearme, a besarme, a tocar mis partes íntimas. Las personas que me tenían de pies y manos me seguían golpeando. Uno de ellos se acerca al que estaba encima y le pasa mi tonfa (bastón de mando) diciéndole: ‘Métale esto’”.

El testimonio de la mujer desató la indignación en el país, y es por eso que las autoridades quieren ‘cazar’ a los responsables ofreciendo una recompensa, aunque se desconoce si alguna cámara de seguridad alcanzó a registrarlos.