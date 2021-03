La persona fallecida, identificada como César Augusto Bolaño (oriundo de Bogotá), habría sufrido un calambre mientras nadaba en el mar, informó el portal regional Zona Cero.

Ese medio local detalló que los hechos se dieron en la playa San Juan, de ese parque turístico de la costa caribe colombiana.

De acuerdo con los reportes de ese portal, algunos socorristas habrían intentado salvar al hombre. Sin embargo, un presunto testigo de los hechos dijo lo contrario.

“Un joven se ahogó. En ese momento no se encontraba salvavidas, no se encontraba enfermera, no había un flotador, no había una cuerda, no había nada”, dijo el hombre no identificado en un video difundido en Twitter.