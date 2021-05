green

La propuesta de establecer un Puesto de Mando Unificado en el Portal de Las Américas hecha por la Secretaría de Gobierno ha dejado momentos bastante tensos en el suroccidente de Bogotá, donde algunos uniformados tuvieron que salir corriendo.

Así lo dejó ver un video de Noticias RCN en el que, según el medio, el general Óscar Gómez Heredia, comandante de Policía de Bogotá, se vio afectado por los ataques de algunos manifestantes que estaban en el Portal Américas.

Las imágenes dejan ver que encapuchados insultaban a los policías que estaban allí; también les gritaban “violadores” y “asesinos” mientras los atacaban con piedras.

Ante el hecho, a los uniformados no les quedó más que salir corriendo. Acá, las imágenes:

#Bogotá | Con piedras manifestantes rechazaron la presencia del general Gómez Heredia en el Portal Américas. Tuvo que retirarse del lugar. pic.twitter.com/GT2AFKIrc7 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 21, 2021

Otro ángulo del hecho, captado por Citynoticias, muestra la velocidad con la que los uniformados tuvieron que meterse en el Portal, a pesar de que los funcionarios de la Secretaría de Gobierno trataron de intervenir y de mediar en el hecho.

URGENTE: A piedra fue atacado el Comandante de @PoliciaBogota cuando intentaban instalar el PMU público en Portal Américas pic.twitter.com/sWWLzIcxxm — Rafael David Niño C. (@RafaelDavidNC) May 21, 2021

El ángulo de la Policía sobre disturbios en el Portal Américas

Desde otro lado, dentro del portal de Transmilenio, la Policía hizo su propia transmisión y mostró un video de los uniformados completamente quietos, mientras afuera los manifestantes enardecían.

La persona que estuvo a cargo de la transmisión denunció que individuos que se estaban manifestando trataron de tumbar la reja del portal para entrar en él.

En el video señalan que el Esmad no estaba haciendo ningún tipo de procedimiento, mientras les lanzaban piedras a varios de sus hombres, aunque el video no es claro y no deja ver que a lo lejos se estén lanzando objetos contundentes en ese momento.

Durante un fragmento del video, el general Óscar Gómez, dijo que el Puesto de Mando Unificado tenía la idea de escuchar a los manifestantes, pero señaló que hubo intentos de afectar el Portal de Las Américas.

Agregó que se usaría el Esmad para evitar daños en el sector.

“Hemos venido hasta este punto a poner la cara a escucharlos y demostrar que si conversamos se puede llegar a acuerdos y manifestarse tranquilamente”, acotó, pero la idea no prosperó.

Luis Ernesto Gómez advierte si alguien se quiere tomar Portal Américas

En un video en su Twitter, el secretario de Gobierno reconoció que hubo momentos tensos, pero señaló que no fue necesaria la intervención de la Policía.

Señaló que el PMU en el sector lleva funcionando horas, pero lamentó que algunos violentos intentaron tomarse el portal de Las Américas.

Advirtió que si hay “algún intento de entrada al Portal, la Policía tiene la obligación de defender la infraestructura”.