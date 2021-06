green

Las posiciones distantes sobre estos temas clave de la negociación las hicieron evidentes el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, y el líder del equipo de Gobierno que dialoga con el comité de paro, Emilio Archila, en declaraciones públicas que hicieron en las últimas 24 horas.

Arias, por ejemplo, dijo este martes en CM& Noticias, previo a una nueva reunión, que el comité ya dio instrucciones para levantar de forma desescalada los bloqueos en varias carreteras del país, y aseguró que hasta este primero de junio puede decir que ya se avanzó “en un 90 %, que prácticamente han sido resueltos”.

“Una inmensa mayoría de estos bloqueos se levantaron mediante el diálogo y la negociación con las autoridades locales. De forma que el Gobierno no puede decir que no hemos enviado la señal. La señal ya está enviada”, aseguró Arias.

Contrario a esta afirmación, Emilio Archila dijo, el lunes en la tarde, que hasta que no se despeje la totalidad de las vías no habrá resultados en los diálogos, y aseguró que este no es un tema del Gobierno, sino de todo el país.

“El que no quiere los bloqueos es el país, este no es un tema del Gobierno, lo que nosotros hacemos es escuchar a los empresarios, a los campesinos, a los jóvenes que se quedan sin empleo, a las familias colombianas, a los enfermos que esperan que les lleguen los medicamentos”, advirtió el funcionario.

La misma posición de los negociadores se repite en cuanto al tema de la militarización en las principales ciudades, ya que mientras el comité de paro quiere discutir sobre ello, el Gobierno se mantiene en que lo hace debido a los actos violentos y de vandalismo que se vienen registrando.

De hecho, el presidente Iván Duque lo aclaró en una entrevista con CNN, en donde dijo que aunque “la mayoría de los manifestantes ha actuado de manera pacífica”, hay un “grupo mínimo” que está relacionado con “acciones criminales” en varios puntos del país.

Estas fueron las palabras de Emilio Archila sobre los motivos que siguen impidiendo acuerdos mínimos entre ambas partes, que se vuelven a reunir este martes para tratar de encontrar un punto de equilibrio que ponga fin a un paro que ya completa 25 días.