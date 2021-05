La reconocida periodista comenzó la entrevista directamente preguntándole al mandatario por qué su gobierno está dando “una respuesta altamente militarizada” que normalmente se “reserva para combatientes, rebeldes, carteles de la droga” y similares.

Además, le pareció extraño que la situación llegara al punto de un helicóptero se desplegara sobre las calles del país, y aterrizara en un colegio, y que muchos policías dispararan en la forma como lo han hecho.

Ante las dudas de Amanpour, Duque apeló a un discurso pacifista asegurando que siempre ha defendido el derecho a la protesta social y que se busca garantizar los derechos durante esta y la libertad de expresión de los ciudadanos. Sin embargo, justificó sus decisiones sobre las órdenes para la intervención de la fuerza pública:

Iván Duque aseguró que todas conductas de los uniformados de la Policía o el Ejército que sean contrarias a la Constitución o que configuren algún delito “están siendo investigadas y se van a judicializar”.

Y para darle paso a su afirmación, el jefe de Estado dijo que hay 65 acusaciones contra policías por “conductas individuales que infringen la ley”.

Y cerró su respuesta destacando que “la mayoría de los manifestantes han actuado de manera pacífica”, pero que un “grupo mínimo” se ha visto vinculado “en algunos lugares con acciones criminales” y son esas conductas las que, según él, han sido “enfrentadas con contundencia”.

Esa última referencia del presidente dio pie a la periodista de CNN para insistirle en la reacción de las Fuerzas Armadas del país frente a los protestantes:

A la pregunta, Duque quiso comenzar por insistir en los episodios de vandalismo “y la destrucción del transporte público y bienes públicos, y también daños a civiles o personas que solo pasaban por las calles, o personas que tienen sus negocios que han sido afectadas por esos actos”.

Además, ante la insistencia de la militarización, dijo que los miembros del Ejército no han participado en el control del orden público:

“En aquellos casos concretos en los que existe una amenaza a la seguridad pública, el protocolo implica que tiene que haber una acción de la Policía; pero también, si hay una amenaza grave en una ciudad, los militares pueden apoyar el trabajo pero nunca participar en actividades antidisturbios. Lo que hacen en esta colaboración es proteger la infraestructura clave que puede estar amenazada”.

Luego, explicó que la intervención para enfrentar esos actos de violencia no solo se rige por la Constitución, “bajo la ley”, sino que también depende de los gobiernos locales de las ciudades: “Hay tolerancia cero ante cualquier abuso a los derechos humanos o conductas que infrinjan la legislación colombiana; pero, siempre es importante resaltar que tenemos un nivel de coordinación con las autoridades locales”.

Esta fue el fragmento de la entrevista de Iván Duque con Christiane Amanpour:

Over 40 people have been killed during protests in Colombia. “If there’s any wrongdoing from a member of the police, or the army… those conducts are going to be investigated,” says President @IvanDuque. “Most of the protesters have acted peacefully,” he adds. pic.twitter.com/MphuKPq8La

— Christiane Amanpour (@camanpour) May 12, 2021