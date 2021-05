green

Del Rincón lo cuestionó por varios temas, empezando por la opinión que Twitter censuró por considerarla “glorificación de la violencia”, pregunta que comenzaría a ambientar las enérgicas reacciones de Uribe por otros temas.

El también expresidente señaló que “una cosa es la violencia y otra cosa la protesta”, y aseguró que en Colombia “se respeta completamente la protesta social”, pero señaló que “de acuerdo con la Constitución y con los derechos humanos, los policías tienen el derecho de proteger su integridad“.

Uribe se enfureció cuando el periodista le expuso mensajes como “nos están matando en Colombia” y le preguntó por qué no es igualmente contundente “con lo que la comunidad internacional trae hoy a la mesa, sentenciando los posibles abusos de la fuerza policial y el posible uso de armas de fuego cuando no eran necesarias”.

“Usted me invita es a enjuiciarme”, lo interrumpió Uribe, y se limitó a decir “somos totalmente contundentes”.

Pero luego pasó al ataque y acusó a la representante de una alta delegada de la ONU de hacer “unas acusaciones totalmente injustas a nuestras fuerzas armadas“, después de que esta dijera que miembros de su comitiva habían sido hostigados por la Policía, diciendo que incluso les habían disparado.

“La Policía colombiana está bastante desarmada, no pueden utilizar armas letales”, aseveró Uribe después.

Del Rincón insistió en las denuncias de detenciones arbitrarias, actos de tortura, violencia sexual y personas desaparecidas de organismos como Amnistía Internacional. La respuesta del exmandatario fue que esa organización “está bastante perdida en la realidad colombiana”.

“Colombia es un país que maneja muy cuidadosamente el tema de las detenciones“, añadió, y luego se apoyó en el informe de la Fiscalía según el cual habría grupos criminales detrás de algunos disturbios.

La otra pregunta que desató la ira de Uribe en CNN

Cuando parecía que ya todo se había calmado, el entrevistador dijo que “muchos colombianos se sienten ofendidos por la retórica del expresidente Uribe“, y la reacción fue incluso más fuerte que la primera:

“Usted no me está llamando como periodista; me está llamando como político y no le puedo aceptar eso”, espetó.

Del Rincón trataba de calmarlo diciendo que le estaba dirigiendo el sentir de algunos colombianos, pero Uribe seguía sin dejarlo hablar. En ese cruce incluso soltó un tema que nada tenía que ver, diciendo que por el paro nacional “hay 40 millones de aves que están en peligro de morir porque no les dejan llevar los alimentos”.

“Le quiero responder de todo, pero no sus bravuconadas. Usted no sabe lo que vivimos aquí”, agregó después.

Del Rincón se armó de paciencia y le dijo que era “la opinión de colombianos y colombianas ofendidos por su retórica”, pero Uribe lo mandó a revisar su Twitter “a ver si es mala mi retórica”.

Luego quiso hacer una pausa comercial y dijo que “ya sabía que iba a ser una tensa entrevista”, pero el excongresista no se quedó sin decir la última palabra y volvieron a enfrascarse en un toma y dame continuo:

—Uribe: “Esta no es una entrevista, es una emboscada”.

—Del Rincón: “No lo es, siempre lo he tratado con respeto”.

—Uribe: “Usted no me llama a entrevistarme sino a emboscarme”.

—Del Rincón: “No necesito emboscar a nadie”.

Después llegó la pausa y todo pareció más calmado, pero Del Rincón insistió en preguntarle “cuándo será así de contundente para sentenciar cualquier tipo de abuso o uso excesivo de la fuerza de cualquier elemento de seguridad“, porque “no vi un tuit con esta contundencia sobre la otra cara de la moneda”.

“Tenemos que dejar que las investigaciones se hagan”, se limitó a contestar Uribe, antes de volver a cambiar el foco de la conversación.

Esta es la entrevista completa de Uribe con CNN: