“Es perentorio garantizar también los derechos del resto de los colombianos. Desde el 17 de mayo solicitamos al Comité Nacional del Paro que tuviéramos en cuenta este aspecto“, dijo el consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, al leer un comunicado de la delegación del Gobierno.

El consejero, designado como nuevo negociador en este asunto tras la dimisión del ex comisionado de Paz Miguel Ceballos, recalcó que el tema debe ser “incorporado dentro del texto a ser acordado” y lamentó que “algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores humanitarios, sin condenar los bloqueos“.

“Para el Gobierno Nacional este punto no es negociable”, advirtió Archila, y recalcó que los bloqueos “interrumpen de manera grave el abastecimiento en zonas enteras del país” y “vulneran, entre otros, los derechos a la movilidad, el trabajo, la alimentación, la salud, el desarrollo económico, social y cultural“.

“En suma, los bloqueos afectan de manera negativa a millones de colombianos”, expresó.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, afirmó que el Gobierno del presidente Iván Duque aplica una “acción dilatoria” porque no firmó el preacuerdo al que llegaron ambas partes para garantizar la protesta social y que puede abrir las negociaciones.

“Lo que vemos es una acción dilatoria para no cumplir, firmar, lo acordado y por lo tanto esa actitud dilatoria, que no entiende la profundidad que vive el momento, hace que el responsable del paro sea el Gobierno del presidente Duque que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado por lo tanto una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar la negociación”, expresó.