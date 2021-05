green

Las declaraciones las dieron voceros del comité nacional de paro, horas después de que el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, confirmara que el Gobierno “tiene toda la voluntad para estudiar, dialogar, negociar el pliego de emergencia que presentaron” las organizaciones ciudadanas.

A raíz de este anuncio, y tras la primera reunión del pasado lunes donde no hubo acuerdos, el fiscal general de la CUT, Fabio Arias, dijo en entrevista con Vicky Dávila que una de las exigencias para sentarse a negociar es que el presidente, Iván Duque, haga una declaración pública en la que “rechace la brutalidad policial” en medio de las manifestaciones pacíficas, situación por la que la Procuraduría abrió procesos disciplinarios.

“Lo que alegamos es la brutalidad policial, el exceso de la fuerza pública, y lo que le decimos al Gobierno es que reconozca que la brutalidad policial ha existido, ¿o qué les decimos a los 47 jóvenes muertos?”, comenzó diciendo Arias.

El directivo preguntó, en la entrevista, quién dio la orden de disparar contra los manifestantes, y ahí mismo se respondió:

“Es que ayer se negó a decirlo, y le dijimos: ‘Dígalo, que no es una orden suya, que esos policías están equivocados, y que se solidarice con las familias’. Pero nada de eso dice […] y si él no dio la orden, sí sabemos quién dio esa orden: el expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

Arias afirmó que el exmandatario “les dijo: ‘señores, procedan con sus armas contra los manifestantes’”, haciendo referencia al trino de Uribe que fue censurado por Twitter.

¿Quién ordena disparar contra policías en el paro nacional?

“Es que el presidente Duque no le ha dicho nada a ese señor, y las cosas son de hechos concretos”, agregó Arias, a lo que Dávila le refutó diciendo que explicara, entonces, “¿quién está dando la orden de disparar desde el otro lado, de destruir y vandalizar”.

La respuesta del directivo es que desde el comité de paro “se han rechazado y condenado estos actos”, y que de allí nunca se han ordenado los disturbios y ataques contra los policías, y el ejecutivo de Fecode Nelson Alarcón interrumpió el debate para pedirle a Vicky no insinuar que los actos de violencia son responsabilidad de los promotores.

En el debate también estuvo Jennifer Pedraza, delegada del comité de paro, que se refirió a tres puntos específicos que Duque debería tratar en público.

“Legalidad: policías que no han estado uniformados ni identificados, y que han cometido, digamos, actos desproporcionales. Legitimidad: que se agoten todos los mecanismos antes de intervenir la protestas […] Proporcionalidad: es no dispararle a la gente, porque en Colombia no existe la pena de muerte”, puntualizó.

Por ahora, el presidente Duque se encuentra en Cali evaluando las medidas de seguridad para levantar los bloqueos y permitir la movilización y el paso de alimentos, y desde allí anunció universidad pública gratuita para estratos 1, 2 y 3.