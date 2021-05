green

Álvaro Uribe, durante una reunión virtual entre miembros del Centro Democrático, señaló que el partido le pidió al Ministerio de Hacienda eliminar varios puntos como el de quitar la devolución del IVA a productores.

Él quería demostrar cómo al quitar ese beneficio el producto final iba a incrementar el precio, así fuera de la canasta familiar, y para eso puso de ejemplo al huevo. Dijo que si el productor tenía que pagar más por la caja donde los vende, pues el bolsillo del cliente también se vería afectado.

El expresidente no quiso cometer un error como el del exministro Alberto Carrasquilla — que puso la docena de huevos a 1.800 pesos— y, aunque pensó antes de decir una cifra, terminó exagerando y le puso a un solo huevo el costo de 2.000 pesos.

Es decir, en las cuentas de Uribe, una docena de huevos vale 24.000 pesos.

“Si yo produzco un huevo, y ese huevo lo voy a vender por… no me vaya yo a equivocar como Carrasquilla; por… eh… ¿cuánto? En el campo uno los compra también a 1.200 pesos, no sé a cómo estarán hoy; pongamos un huevo a 2.000 pesos. […] Al productor de ese huevo le deben devolver lo que tuvo que pagar por IVA, eso se les iba a quitar y eso les da mucha competitividad; si ese beneficio se les quita, lo tienen que trasladar al precio”, indicó el exsenador, que pausó su intervención para pedirles a sus nietos silencio, pues interrumpían la reunión con su ruido.

Aunque muchos se han burlado del precio que el exministro de Hacienda le puso al huevo —incluso se hicieron memes al respecto— varias personalidades de Colombia se han descachado con el valor real del producto.

Basta con ver, por ejemplo, a la actriz Marcela Mar, que en medio de sus críticas al exfuncionario también le puso un precio elevado a la docena: 25.000 pesos.

O la periodista Vicky Dávila —quién le hizo la pregunta sobre el valor del producto a Carrasquilla— que admitió desconocer el costo de una docena de huevos, razón por la que Santiago Moure la cuestionó.

