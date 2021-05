green

El presidente Iván Duque anunció el domingo pasado que la reforma tributaria sería retirada y que se reuniría con los diferentes sectores políticos, líderes empresariales y la sociedad civil para construir un nuevo texto.

“Solicito el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de todo los consensos y evitar incertidumbre financiera”, precisó.

Duque, sin embargo, todavía no se ha comunicado con el Congreso de la República y no solicitado formalmente hasta el momento el retiro de la reforma tributaria para que no sea votada, informó Ospina.

“Hoy, casi 48 horas después de anunciarlo, el presidente Iván Duque no ha formalizado ante el Congreso la solicitud de retiro del proyecto de Reforma Tributaria”, escribió este martes el comunicador en su cuenta de Twitter.

El periodista, director de los servicios informativos de Blu Radio, también señaló que Alberto Carrasquilla, principal promotor del proyecto y exministro de Hacienda, estaría negándose a firmar esa solicitud.

José Manuel Restrepo, nuevo jefe de esa cartera, puntualizó que la idea es que la reforma tributaria no sea tan agresiva como la pretendida Carrasquilla. Asimismo, indicó que revisará el presupuesto nacional rubro por rubro.

Presidente Iván Duque no ha solicitado formalmente el retiro de la reforma tributaria ante el Congreso