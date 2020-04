green

Los esposos de 67 y 68 años de edad, de acuerdo con CM&, estaban en delicado estado de salud desde que fueron diagnosticados con el COVID-19, dijo a Blu Radio el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

No obstante, no se sabe cómo fue que se contagiaron, pues según le dijo García a la emisora, la pareja no registró contacto con algún infectado. Un familiar de las víctimas está aislado esperando a que se confirme si también está enfermo, agregó ese medio.

Por su estado de salud, la pareja fue internada en diferentes hospitales según Blu Radio, donde este viernes fallecieron, informó el funcionario en su Twitter, donde destacó cualidades de las víctimas.

“Cada pérdida me duele en el alma, pero la muerte de la pareja de esposos de Villapinzón que fallecieron el día de ayer me conmueve como ninguna otra. Campesinos, humildes, amorosos, el virus los alcanzó”, escribió García.

Ante la triste noticia, el gobernador le hizo un llamado a la ciudadanía para que tenga en cuenta que el virus se puede evitar cumpliendo la cuarentena que, por estos días, ha sido violada por muchos ciudadanos del municipio.

“Nadie absolutamente nadie es invulnerable, COVID-19 no distingue edad, sexo, religión, origen, o clase social, no distingue a buenos de malos, todos estamos expuestos. No nos permitamos morir en soledad y víctimas de una enfermedad que se puede prevenir“, reflexionó García.