Luis Alonso Colmenares ya se había desahogado por la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá, y en un video dijo que “todo el que obra mal, al final le irá mal…”.

Ahora, el padre de Luis Andrés Colmenares se refirió directamente a las dos jóvenes que estuvieron implicadas en la muerte de su hijo, y en entrevista con El Tiempo lanzó una frase a modo de sentencia contra Laura Moreno y Jessy Quintero.

“Convencidos estamos de que ahí hubo un crimen, y que en la conciencia de ellas, y de todos los que participaron en ese crimen, tendrán que seguir el resto de su vida, porque no me queda duda, que todos los años tendrán en mente el 31 de octubre. Y no lo pueden borrar porque ese día, por acción o por omisión, participaron en ese crimen, y todos lo saben”, dijo.