La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, respondió este jueves 8 de octubre a los cuestionamientos sobre su formación académica y reconoció que no obtuvo el título de la Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).

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(Vea también: UPB aclara que Paola Holguín no figura como graduada de la Maestría en Estudios Políticos tras revisar su historial académico)

A través de una publicación en su cuenta de X, la funcionaria aseguró que en los documentos públicos se indica que cursó ese programa académico, pero admitió que no se graduó, pese a haber aprobado las asignaturas y el trabajo de grado.

“En todos los documentos públicos es claro que soy egresada o que cursé Maestría en Estudios Políticos. NO me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado”, escribió Holguín.

La aclaración se produjo después de que la senadora Jennifer Pedraza cuestionara la presentación de los estudios de la ministra y divulgara información sobre su situación académica.

La controversia también llevó a la UPB a rectificar una publicación institucional en la que había presentado a Holguín como egresada de esa maestría.

La diferencia es importante: haber cursado y aprobado las actividades académicas de un posgrado no significa que la universidad haya otorgado el título correspondiente.

¿Qué dijo Paola Holguín sobre los cuestionamientos?

En su pronunciamiento, la ministra también se refirió a las críticas sobre su desempeño al frente de la cartera de Cultura, que asumió en agosto de 2026.

“Si soy buena o mala Ministra con 2 meses de gestión, terremoto y sorteando deuda heredada de 185 mil millones, desorden administrativo y una planta duplicada, es un tema debatible”, manifestó.

Con esa declaración, Holguín amplió su respuesta más allá de la discusión sobre sus estudios y mencionó las dificultades administrativas y financieras que, según ella, ha encontrado durante su gestión.

La funcionaria también cuestionó el tratamiento público de la controversia y defendió la importancia de revisar los requisitos académicos de quienes ocupan cargos públicos. “Muy importante el control meritocrático, más allá del show mediático”, agregó en su mensaje.

Las declaraciones se conocen en medio de los cuestionamientos de Pedraza, quien sostuvo que la ministra había sido presentada como magíster en Estudios Políticos en publicaciones públicas, pese a que no recibió ese título.

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