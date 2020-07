green

Agregó, además, que se siente dichosa de tener a su hija Amapola, que durante una sesión virtual le dijo que la odiaba, porque la senadora no le puso atención.

“¡Se les quiere! En el corazón solo gratitud y amor por Colombia”, escribió Valencia.

Pero la senadora también les envió un mensaje a todos esos detractores que se pegaron de una pataleta propia de una niña pequeña, para arremeter contra la congresista.

A ellos les escribió: “Si me odian como me odia Amapola, entonces sé lo mucho que me quieren. A todos les devuelvo parte del amor que me crece sin límites por Amapola. Ojalá les llegue“.

Y es que la situación que vivió la senadora es propia de muchos colombianos que se han tenido que alternar sus labores como trabajadores y padres de familia, con sus pequeños.

Incluso, resalta mucho más la labor de las mujeres que, por lo general, son las que cuidan a los niños, que en la edad de la hija de Valencia suelen estar más hiperactivos.

En que mente cabe un ataque a la @PalomaSenadora, de admirar la realización de la labor de madre y cumplir con el trabajo político, nada facil. #YoApoyoaPalomaValencia Senadora es de admirar su labor de amor y responsabilidad — alejandro pinto (@alejandropintoa) July 29, 2020

Quienes atacan a @PalomaValenciaL y a su hija Amapola, ofenden también a los millones de colombianos que nos hemos visto obligados a alternar el trabajo con la crianza y el hogar. Solidaridad y voz de aliento para nuestra admirable compañera de Bancada. #YoApoyoaPalomaValencia — Christian Garcés (@ChriGarces) July 28, 2020

Reitero mi rechazo a señalamientos en contra de @PalomaValenciaL, una mujer pujante, trabajadora, madre y responsable. Es una infamia atacar a una persona que trabaja sin importar las circunstancias y que se use a su hija para tales fines. #YoApoyoaPalomaValencia @CeDemocratico pic.twitter.com/ZHjHIX99QU — Edwin Ballesteros (@EdwBallesteros) July 28, 2020

Y la gente que ataca a @PalomaSenadora por una pataleta de Amapola ¿Todo bien en casa? ¿Acaso nunca le hicieron una pataleta a sus papás? Juzgar a una mujer en su rol como madre y mezclarlo con la política es la verdad un comportamiento muy bajo. #YoApoyoaPalomaValencia — Laura V ✨ (@Laura_Val03) July 29, 2020

En la política como en la vida no todo se vale, por ello, rechazo los ataques bajos a @PalomaValenciaL y a su hija.

Valoro y admiro la entrega amorosa de esta gran mujer a su familia y a esa lucha constante y democrática por el bienestar del país. #YoApoyoaPalomaValencia pic.twitter.com/31IGuHPdM7 — Jhon Jairo Berrío López (@jberriolopez) July 28, 2020