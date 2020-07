El humilde señor aceptó hacer un trabajo en la galería de ese municipio porque le pagarían 20 dólares. Sin embargo, cuando fue a una casa de cambio con la esperanza de regresar a su hogar con el dinero por el que se esforzó, le dijeron que los billetes que le dieron no eran dólares sino bolívares fuertes, una moneda que ya no tiene valor comercial.

A don Humberto le dieron 5.000 bolívares fuertes, que al cambio representan la irrisoria de suma de 76 pesos colombianos.

La persona que lo atendió en la casa de cambio fue la que denunció lo sucedido a través de su cuenta de Twitter, y su publicación conmovió a miles de usuarios de esa red social, quienes se movilizaron para ver de qué manera podrían ayudar al señor.

La alcaldía de Palmira logró ubicarlo y ahora le brindará asistencia. Cuando la secretaria de Integración Social de ese municipio le preguntó por lo acontecido, don Humberto le contó:

“Ojalá que a nadie más le suceda lo que me sucedió a mí. Ese individuo me engañó con esos billetes, me los rechazaron. Yo le hice un trabajo. Los logré cambiar por papa y arrocito”.