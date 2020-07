green

El usuario de Twitter Camilo Guzmán, que se identificó como empleado de una casa de cambio en Palmira, hizo la denuncia al decir que el adulto mayor —al que llamó ‘don Ricardo’— se acercó a su lugar de trabajo bastante emocionado a preguntar cuánto estaba costando el dólar.

Sin embargo, Guzmán cuenta que cuando revisó el dinero que llevaba el hombre se dio cuenta de que él no llevaba dólares, sino bolívares fuertes. Él le dijo que la moneda no tenía ningún valor comercial y que no le podía hacer ningún cambio.

El tuitero cuenta que el adulto mayor tenía unos 5.000 bolívares, dinero que apenas supera los 76 pesos. La reacción del anciano, relata Guzmán, fue de absoluta tristeza: “Se le ponen los ojos cristalinos y me pregunta que si le estoy haciendo una broma”.

En ese momento, el hombre le contó que ese “era su pago de 2 días como cortero de caña, y que se había ido a trabajar porque ya no tenía con qué comer” y no sabía hacer nada más.

La denuncia despertó la solidaridad de varias personas que, de acuerdo con Guzmán, se han ofrecido para buscar a la víctima de la estafa y poder ayudarlo en esta época de pandemia por COVID-19.

Incluso, algunos usuarios de Twitter se han ofrecido a hacer una colecta a través de Vaki para poder reunir el monto que cubra su jornada laboral.

Una de las ciudadanas que se ha ofrecido a adelantar la ‘vaca’ es Diana Díaz. Pulzo contactó a la promotora de la iniciativa para ayudar al hombre; ella le contó a este medio que él ya fue ubicado por la Alcaldía de Palmira.

Díaz agregó que “la idea es recolectar 2 millones de pesos para que él pueda solventar sus gastos por un tiempo”.

Destacó que su nombre es Humberto, no ‘don Ricardo’.

Este miércoles se pondrán en contacto con él para comentarle sobre la iniciativa y recaudar los fondos.

Acá, la denuncia:

ABRO HILO DE EL PORQUÉ LA GENTE EN COLOMBIA SE PASA DE HIJUEPUTA. El es Don Ricardo pic.twitter.com/60juk3t8YK — Camilo A. Guzman (@andresc_guzman1) July 28, 2020

Dinero que según el en su ingenuidad, eran “dólares”, al yo revisar el dinero, me percato de que evidentemente no era la moneda de la cuál el don Ricardo decía tener y por el contrario me había entregado BOLIVARES FUERTES. — Camilo A. Guzman (@andresc_guzman1) July 28, 2020

El caso llegó hasta el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, que reprochó el caso y dijo que “no hay derecho de engañar a la gente, menos a un adulto mayor de 71 años”.

Acá las declaraciones del mandatario municipal: