Desde La Habana (Cuba), el jefe guerrillero y vocero del equipo negociador del Eln concedió una entrevista con Caracol Radio, en donde explicó los motivos que llevaron a detonar el carro bomba el pasado 17 de enero, en el sur de Bogotá, con un saldo de 20 cadetes muertos.

“Desde que nos sentamos a dialogar con el (ex) presidente Santos él colocó un requisito: ‘vamos a hacer diálogos de paz en medio del conflicto’. Corrieron los tiempos y logramos ponernos de acuerdo (en) que la mejor manera de hacer las conversaciones de paz es en medio de un cese bilateral. Y dimos ese paso, que fue demostrar que se puede buscar una salida política al conflicto. Y se hizo una tregua bilateral de 101 días”, explicó el jefe negociador de esa guerrilla.

‘Beltrán’ asegura que cuando el presidente Iván Duque llegó al poder los “reconoció” como delegación de los diálogos, y que les dijo que tenían que esperar mientras él evaluaba y designaba a sus representantes.

“Pero no resultó así, sino que lo que se vino en contra nuestra desde agosto fue una avalancha de operaciones militares en las zonas en donde nosotros estamos. En medio de eso, el comisionado (Miguel) Ceballos me dijo: ‘hombre, ‘Pablo’, por qué no liberan a soldados y policías que tienen detenidos desde agosto. Y una vez los liberen nos encontramos, así sea de manera discreta’”, aseguró.

“Le dije: ‘doctor Ceballos, ya hicimos las liberaciones, veámonos’. Y dijo: ‘no, no, no. Entonces ahora cúmplame estos otros requisitos’. Y comenzó una escalada de colocarnos requisitos, pero mientras tanto había una ofensiva mediática y una ofensiva en los territorios”, argumentó el jefe guerrillero.

En este punto cabe destacar que el gobierno del presidente Iván Duque puso como condición, desde un principio, que el Eln debía “liberar a todos los secuestrados” como muestra de voluntad para seguir adelante con los diálogos de paz, petición que finalmente no cumplió esa guerrilla.

Por el contrario, el presidente Duque anunció en octubre de 2018 que el Eln cometió 430 “actos criminales” durante el tiempo que duraron los acercamientos con el gobierno anterior.

“Durante los 17 meses de conversaciones que tuvo ese grupo armado con el Gobierno de mi predecesor fueron más de 430 actos criminales, entre ellos, más de 100 personas asesinadas, y eso es todo, menos voluntad de paz”, afirmó Duque en una declaración a periodistas en la Casa de Nariño.

Pero ‘Beltrán’ asegura que aunque el Eln anunció una tregua navideña, “los militares siguieron atacando” sus campamentos, y que de ahí se desprendió la represalia en contra de la Policía.

“En medio de esa situación, es que ocurre el ataque del 17 de enero”, agregó el cabecilla guerrillero, que se escudó en que la delegación que está en Cuba “no tiene conocimiento de las operaciones” que se dieron en territorio colombiano, y que se enteró “por las noticias”.

“Si se escogió ese u otro sitio nosotros no tenemos la idea. Lo cierto es que ese tipo de ataque en que un compañero pierde la vida son cosas irrepetibles, no es la política del Eln”, agregó el jefe negociador, que en ningún momento mostró arrepentimiento por el acto terrorista del 17 de enero.