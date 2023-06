Así lo revelan datos del Instituto Nacional de Vías (Invías), que señalan que este proyecto solo tiene un avance del 22 %.

La idea es que en el km 58 se construya un viaducto, de tal modo que la carretera al Llano no se vea perjudicada por deslizamientos, como sucedió hace dos años y como está pasando por estos días.

Retrasos en obra del km 58 de la vía Bogotá – Villavicencio

Incluso, desde el pasado sábado, la vía Bogotá – Villavicencio ha estado cerrada total o parcialmente por esta situación, que no debería repetirse si se tuviera la obra de solución definitiva. No obstante, el proyecto -a cargo de las empresas OHL y G&O- ha sido prorrogado en dos ocasiones y tendría que ser ampliado nuevamente en unas semanas.

En un trabajo articulado con la Policía de Tránsito Transporte se habilita el paso vehicular por el K58+000.

Ingeniero Fernando Castillo.

Según el contrato, la obra del km 58 debía quedar lista en julio de 2022, pero después se cambió para diciembre de ese mismo año y, posteriormente, se modificó una vez hasta agosto de 2023.

Aun así, el Invías reconoce que esta última fecha tampoco se podría cumplir, dejando el proyecto en el limbo. De hecho, la entidad estudia si la obra debe o no continuar, a pesar de la crisis actual del km 58 de la vía Bogotá – Villavicencio.

“El Instituto lleva a cabo un monitoreo semanal a la ejecución física del contratista de obra para decidir la continuación o no del contrato hasta diciembre del presente año”, dijo el Invías.

Y agregó: “Sin embargo, se prevé que la culminación del proyecto definitivo sería junio de 2024”.

Estos cambios en las fechas de entrega tienen al Estado adelantando procedimientos sancionatorios contra el consorcio constructor, por cuenta de los presuntos atrasos en la obra.

cierre total de la vía Bogotá - Villavicencio

De acuerdo con el contrato firmado, la obra en el km 58 de la vía Bogotá – Villavicencio contempla la construcción de un viaducto de 740 metros de longitud por un valor de $ 175.033 millones. Eso sí, inicialmente, este fue firmado por un valor de unos $ 125.000 millones, según el comunicado enviado en su momento por el Invías.

¿Qué pasó con el viaducto del km 58 en la vía al Llano?

La obra está concebida como la solución definitiva a los problemas que se presentan en este punto crítico de la vía al Llano. Precisamente, la idea de este proyecto nació luego de que el corredor, que hace parte de la concesión Coviandina, estuviera cerrado por más de dos meses, debido a la caída de rocas y material en el km 58.

A pesar de esto, desde el comienzo del contrato hubo discusiones entre el Estado y los contratistas por cuenta de los estudios y diseños. De hecho, hoy el Invías también reveló que las obras presentan retrasos por las demoras para revisar y ajustar dichos documentos. Esto se planeó para que durara 60 días, pero el contratista se tomó 11 meses, entre noviembre de 2021 y agosto de 2022.

“Las acciones que tomaron más tiempo de lo presupuestado fueron el ajuste del alineamiento horizontal adecuando las pendientes del diseño que se tenía”, explicó este lunes el Gobierno.

Y terminó diciendo que para recuperar el ritmo de la obra del km 58 de la vía Bogotá – Villavicencio, se le solicitó al contratista llevar a cabo trabajos sin parar en el sector. Mientras esto sucede, Coviandina mantiene las labores de limpieza y remoción de escombros en la zona, ubicada en el sector de Guayabetal.

En todo caso, la concesión confirmó que la vía ya está habilitada al 100 %, es decir, ya no registra cierres controlados, pero estos podrían volverse a aplicar si el clima afecta las condiciones de tránsito.